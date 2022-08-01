Донецький клуб домовився з Легією про оренду їхнього тренувального комплексу в Польщі.

Угода про оренду комплексу Шахтарем розрахована на період від серпня до листопада 2022 року, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Зазначається, що комплекс розташований за 20 хвилин їзди від Міжнародного аеропорту імені Шопена у Варшаві та за 30 хвилин від центру Варшави, включаючи стадіон Легія, де Шахтар гратиме в Лізі чемпіонів. Цікаво, що тренувальна база була удостоєна звання "Найкраща спортивна споруда 2021 року" в престижному рейтингу Sport Biznes Polska.

Також саме на полях тренувального центру Шахтар U-19 проводитиме свої домашні поєдинки юнацької Ліги УЄФА.

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