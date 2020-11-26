"Матч для Шахтаря не вдався і за грою, і за результатом. Шахтар не зміг зробити відповідні висновки, а, може, і зробив, але на даний момент не може протиставити Борусії щось нове. У Шахтаря повністю не вийшла гра, не було концентрації, позаяк всі м'ячі були забиті після стандартів, а при стандартах дуже важлива увага і концентрація. На даний момент Шахтар перебуває у поганій фізичній формі, також є проблеми з психологією, немає впевненості в своїх силах.

Борусія М – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Я чув, що говорив Луїш Каштру, я з ним не згоден. Для мене цифри – це порожнє місце, я не побачив якості гри від Шахтаря. Команда зараз не може використовувати вихід з оборони, немає високого пресингу, є в середній лінії контроль м'яча, але цього мало зараз. Статистика, хто контролює м'яч – не перевага, це не гольові моменти. Зараз Шахтар опустився на дно. Потрібно знову засукати рукава і працювати над усіма компонентами гри", – цитує Шевчука ТК Футбол.

Нагадаємо, Борусія М вдруге знищила Шахтар та продовжує лідирувати у групі B з 8 очками. "Гірники" з 4 очками розташувались на третьому місці.

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