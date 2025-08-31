Донецький клуб опублікував фото та відео останнього дня 22-річного хавбека у таборі "гірників". Судаков міцно обійнявся з партнерами, тренерами, персоналом, а потім виголосив промову з подякою.

"Георгій Судаков з 2017 року виступав за академію Шахтаря, а 2020-го дебютував у складі першої команди в матчі Ліги чемпіонів з Реалом та швидко став гравцем основи. Загалом провів у футболці "гірників" 148 матчів, забив 35 мʼячів та віддав 26 гольових передач. Разом із Шахтарем Судаков виграв 5 трофеїв: двічі ставав чемпіоном України (2023, 2024), завоював два Кубки України (2024, 2025) та Суперкубок України (2021). Персонально визнавався найкращим гравцем УПЛ-2023/24 та найкращим гравцем 2023 року в Шахтарі.



ФК Шахтар дякує Георгію Судакову за вагомий внесок у досягнення й успіхи команди, найвищий рівень професіоналізму на полі та за його межами, за ефектні й важливі голи, яскраві емоції і всі памʼятні моменти, пережиті разом. Ти вписав своє імʼя в історію клубу й серця вболівальників та завжди будеш частиною нашої "оранжево-чорної" сімʼї. Бажаємо великих звершень у подальшій футбольній карʼєрі та нових красивих перемог!" – написала прес-служба донеччан.

Нагадаємо, 30 серпня Бенфіка та Шахтар офіційно узгодили оренду Судакова на сезон 2025/26 за 6,75 мільйона євро. У контракті прописаний обов'язковий викуп ще за 20 мільйонів і 250 тисяч. Бонуси за вдалі виступи українця можуть збільшити вартість трансферу на суму до 5 млн євро. Крім того, Шахтар отримає 25% від майбутнього перепродажу гравця, але Бенфіка може зменшити цю частку до 15%, заплативши "гірникам" додаткові 6 мільйонів.

