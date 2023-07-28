Донецький Шахтар заявився на наступний сезон УПЛ. Наставник "гірників" Патрік Ван Леувен зможе розраховувати на 32 виконавців.

Вже сьогодні, 28 липня стартує новий сезон української Прем'єр-ліги. Минулорічний чемпіон донецький Шахтар оприлюднив заявку на майбутню кампанію УПЛ – до списку увійшли 32 футболісти. Про це інформує клубна прес-служба.

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Воротарі: 1. Анатолій Трубін, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитро Різник, 48. Денис Твардовський*

Захисники: 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 22. Микола Матвієнко, 23. Педріньйо*, 26. Юхим Конопля, 28. Мар’ян Фарина*, 32. Едуард Козік*, 44. Ярослав Ракіцький, 99. Віктор Корнієнко

Півзахисники: 4. Деніл Кастілло*, 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков*, 11. Олександр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитро Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Олексій Кащук, 27. Олег Очеретько*, 29. Єгор Назарина, 34. Іван Петряк, 39. Невертон*, 77. Хусрав Тоіров*

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 14. Данило Сікан, 17. Богдан В’юнник*, 18. Кевін Келсі*

Нагадаємо, "гірники" стартують у новому сезоні УПЛ матчем проти Металіста-1925, який заплановано на суботу, 29 липня. Стартовий свисток прозвучить о 17:00.

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