Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти проти команди Юрія Вернидуба у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

До заявки "гірників" потрапили 23 гравці, повідомляє прес-служба Шахтаря. Зазначимо, що вперше у цьому сезоні потрапив до списку обраних Жуніор Мораєс. Востаннє він грав ще 17 квітня. Також після пошкоджень відновилися Ісмаїлі та Фернандо.

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Голкіпери: Шевченко, Пятов, Трубін.

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар.

Півзахисники: Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка.

Нападники: Мораєс, Сікан, Фернандо.

Нагадаємо, поєдинок проти Шерифа відбудеться вже сьогодні, 7 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

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