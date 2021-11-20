Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився зі списком гравців, які протистоятимуть львів'янам у черговому турі чемпіонату України.

Вже сьогодні, 20 листопада, Шахтар у рамках 15-го туру УПЛ прийматиме на НСК Олімпійський подопічних Леоніда Кучука. "Помаранчево-чорні" заявили на матч із Рухом 21 гравця, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Варто зазначити, що у складі немає захисників Віктора Корнієнка та Марлона, а також хавбеків Алана Патріка та Георгія Судакова. Натомість повернувся в основу після тривалої відсутності бразильський легіонер Педрінью.

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Валерій Бондар.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Педрінью.

Нападники: Данило Сікан, Фернандо.

Нагадаємо, поєдинок стартує о 17:00.

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