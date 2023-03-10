Шахтар оприлюднив свій шлях на гру з Кривбасом – команда буде в дорозі близько 14 годин
Делегація "гірників" проробить чималий шлях, аби зіграти виїзний поєдинок УПЛ проти Кривбаса.
Після гри з Фейєнордом Шахтар розпочав свій непростий шлях до Кривого Рогу, де має зіграти з Кривбасом, повідомляє офіційний Telegram-канал "гірників".
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Після сніданку у Варшаві команда вирушила до аеропорту, звідки вилетить до Кишинева. Там делегація Шахтаря сяде на автобус, яким і вирушить до Кривого Рогу. Загалом, команда витратить на шлях 14 годин.
Додамо, що гра Шахтаря з Кривбасом відбудеться 12 березня, початок матчу о 14:30. "Гірники" поділяють перше місце з СК Дніпро-1 – в обох команд по 36 очок.
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