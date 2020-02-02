Шахтар оприлюднив список гравців, які візьмуть участь у другому тренувальному зборі в Туреччині

Євген Коноплянка готується до вильоту на другий тренувальний збір / ФК Шахтар

"Гірники" вже прибули до Туреччини і ввечері продовжать підготовку до другої частини сезону.

Донецький Шахтар сьогодні зранку, 2 лютого, вирушив на другий зимовий тренувальний збір до Анталії. Звідти "гірники" на автобусі прибули безпосередньо на місце розташування – у Белек. "Помаранчево-чорні" традиційно розмістились у готелі Regnum Carya Golf & Spa Resort, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Підопічним Каштру першим серед українських клубів доведеться зіграти у офіційному поєдинку – на Шахтар чекає матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки, який відбудеться вже 20 лютого у Харкові. Готуватися до єврокубків і другої половини сезону на зборі будуть 27 футболістів. Перелік гравців виглядає наступним чином:



Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін.

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Вітао, Ісмаїлі, Ігор Кирюханцев.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Артем Бондаренко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Дентінью, Веллінгтон Нем, Маркіньос Сіпріано, Фернандо.

Нападники: Жуніор Мораєс, Данило Сікан, Владислав Вакула.



У Белеку Шахтар проведе найближчий тиждень. Крім тренувальних сесій, у команди заплановані 4 контрольні матчі. Зокрема, 5 лютого "гірники" зустрінуться з командами Македонія ГП (Північна Македонія) та Сеннерюск (Данія), 8 лютого зіграють проти словенської Олімпії, а наступного дня проекзаменують латвійський Вентспілс.

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