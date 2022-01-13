Вже 16 січня делегація Шахтаря вирушить до Туреччини на перший зимовий збір, де на підопічних Де Дзербі очікують три товариські зустрічі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шахтар вийшов з відпустки – перша група гравців пройшла медогляд

24 січня, 16:00. Шахтар – Вольфсберг (Вольфсберг, Австрія)

28 січня, 16:00. Шахтар – Шахтар Солігорськ (Солігорськ, Білорусь)

31 січня, 16:00. Шахтар – Црвена Звезда (Белград, Сербія)

До України донецький клуб повернеться 2 лютого.

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