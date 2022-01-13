Шахтар оприлюднив розклад спарингів на турецьких зборах
17:56 - Читать на русском
Донецький клуб розпланував перший етап підготовки до весняної частини сезону.
Вже 16 січня делегація Шахтаря вирушить до Туреччини на перший зимовий збір, де на підопічних Де Дзербі очікують три товариські зустрічі, повідомляє офіційний сайт клубу.
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24 січня, 16:00. Шахтар – Вольфсберг (Вольфсберг, Австрія)
28 січня, 16:00. Шахтар – Шахтар Солігорськ (Солігорськ, Білорусь)
31 січня, 16:00. Шахтар – Црвена Звезда (Белград, Сербія)
До України донецький клуб повернеться 2 лютого.
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