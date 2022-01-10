Шахтар оприлюднив плани на перший зимовий збір
Донецький клуб поступово приступає до роботи після зимової паузи.
Шахтар на своєму сайті оголосив про найближчі плани команди. Уже цього тижня "гірники" повертаються до Києва з відпусток й розпочнуть планомірну підготовку до першого збору.
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З 13 січня протягом трьох днів футболісти групами проходитимуть обов'язковий медогляд, а вже 16 січня команда вирушить до Туреччини. Перший збір триватиме до 2 лютого. На цьому етапі підготовки у "помаранчево-чорних" заплановано 3 контрольні матчі. Імена суперників будуть названі після остаточного узгодження та затвердження.
Нагадаємо, на зимову паузу Шахтар пішов лідером УПЛ, випереджаючи Динамо на 2 очки.
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