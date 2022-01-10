Шахтар на своєму сайті оголосив про найближчі плани команди. Уже цього тижня "гірники" повертаються до Києва з відпусток й розпочнуть планомірну підготовку до першого збору.

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З 13 січня протягом трьох днів футболісти групами проходитимуть обов'язковий медогляд, а вже 16 січня команда вирушить до Туреччини. Перший збір триватиме до 2 лютого. На цьому етапі підготовки у "помаранчево-чорних" заплановано 3 контрольні матчі. Імена суперників будуть названі після остаточного узгодження та затвердження.

Нагадаємо, на зимову паузу Шахтар пішов лідером УПЛ, випереджаючи Динамо на 2 очки.

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