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Шахтар оприлюднив плани на міжсезоння

09:10 298 Читать на русском
Шахтар оприлюднив плани на міжсезоння
Шахтар проведе два збори / ФК Шахтар

Шахтар, який став чемпіоном та володарем Кубка України 2018/19, готуватиметься до наступного сезону в Німеччині та Австрії.

Футболісти Шахтаря вийдуть з відпустки 20 червня, а вже 24 числа вирушать на перший збір до німецького Грассау. Там "гірники" працюватимуть до 30 червня, після чого на кілька днів повернуться в Україну.

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На другий збір, який пройде з 3 по 12 липня, Шахтар вирушить до австрійського Фельдена. У команди заплановано проведення кількох товариських матчів, розклад яких буде опублікований згодом, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Нагадаємо, в сезоні 2018/19 Шахтар оформив "золотий дубль" – команда Паулу Фонсеки виграла як чемпіонат України, так і національний кубок.

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