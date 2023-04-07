Шахтар повністю оплатив усі витрати з лікування та реабілітації українського військового Віталія Шумея, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Відновлення проходить в Університетському госпіталі Інститут Гуттманна в Барселоні, який є одним з провідних центрів нейрореабілітації у світі та найбільшим у Європі. Зазначається, що Віталій Шумей у серпні під Авдіївкою зазнав мінно-вибухової травми голови, через що втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти. Віталій переніс три операції, лікувався в Дніпрі, Києві, потім у Чернігові. Весь час поруч з героєм перебуває його батько Сергій Шумей, який в усьому допомагає прикутому до ліжка синові.

Раніше Шахтар оплатив лікування і реабілітацію героя "Азовсталі" Михайла Діанова в США, а також учасника фанатського руху "гірників" військовослужбовця ЗСУ Євгена Ларченка в Ізраїлі.

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