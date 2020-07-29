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Шахтар опинився серед претендентів на хавбека ПСВ, яким також цікавляться клуби з Росії та Англії

11:13 - Читать на русском
Шахтар опинився серед претендентів на хавбека ПСВ, яким також цікавляться клуби з Росії та Англії
Ріцу Доан / Сайт ПСВ

Шахтар може знайти доволі несподіване підсилення в лінію півзахисту.

Донецький клуб опинився серед претендентів на 22-річного японця Ріцу Доана з ПСВ, інформує Voetbal4u з посиланням País de Futebol.

Екс-нападник Шахтаря може стати спортивним директором Уотфорда

Шахтарю приписували інтерес до хавбека ще у грудні 2018-го, коли той виступав за Гронінген. Втім, Доан залишився у складі "біло-зелених", а влітку 2019-го приєднався до ПСВ за 7,5 млн євро. Дебютний сезон японця за "фермерів" вийшов доволі неоднозначним – 21 матч в чемпіонаті, 3 голи та один асист. ПСВ готовий продати Доана, якщо надійде вигідна пропозиція. Претендентів вистачає і без Шахтаря – це московські ЦСКА та Спартак, а також Саутгемптон.

Додамо, що контракт хавбека з ПСВ чинний до літа 2024 року, його нинішня ціна за Transfermarkt – 6,3 млн євро.

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