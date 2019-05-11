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Шахтар – Олександрія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

11 травня 22:59 667 Читать на русском
Шахтар – Олександрія – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Олександрія – відео голів та огляд матчу

Шахтар переміг Олександрію у 28 турі УПЛ (2:1). Дивіться відео голів матчу Шахтар – Олександрія.

4’ Давид Хочолава
60’ Жуніор Мораєс
 
Євген Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Євген Банада
60’ Жуніор Мораєс

У першому таймі команди обмінялись голами, відзначились Хочолава та Банада, а у другій половині зустрічі "гірники" забили переможний гол, на 60-й хвилині перемогу господарям приніс Жуніор Мораєс.

Шахтар здобув непросту перемогу над Олександрією – відрив від Динамо збільшився до 11 очок

Таким чином, Шахтар набрав 73 залікових бали, відірвавшись від Динамо аж на 11 очок. Олександрія залишилась на третій позиції з 48 пунктами в активі. Підопічні Володимира Шарана випереджають Зорю та Маріуполь на 9 очок.

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