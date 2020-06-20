Шахтар – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ, в якому "гірники" можуть оформити дострокове чемпіонство

Шахтар в рамках 27-го туру УПЛ приймає Олександрію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 27-го туру УПЛ Шахтар – Олександрія розпочався о 19:30 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ

В разі перемоги донеччани наберуть 71 очко і оформлять дострокове чемпіонство незалежно від результату матчу Динамо – відіграти відставання у 16-19 залікових балів за п'ять останніх турів буде неможливо.

Стартові склади:

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано – Степаненко, Маркос Антоніо – Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Мораєс

Запасні: Трубін, Болбат, Коноплянка, Коваленко, Тете, Соломон, Фернандо, Піхальонок, Хочолава

Олександрія: Білик – Пашаєв, Дубра, Шендрік, Мірошніченко – Гречишкін – Лучкевич, Банада, Ковалець, Третьяков – Сітало

Запасні: Паньків, Мельник, Стецьков, Довгий, Грицук, Шастал, Вантух, Мишенко, Задерака

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