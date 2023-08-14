Шахтар в рамках 3-го туру чемпіонату України приймає Олександрію. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч 3-го туру УПЛ 2023/24 між Шахтарем і Олександрією проходить у Києві на стадіоні "Лівий берег". Стартовий свисток пролунав о 17:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO, Setanta Sports, VoliaTV, OmegaTV, Sweet.tv, VodafonTV і Київстар-ТБ.

"На Шахтар чекає серйозне випробування": Циганик здивував прогнозом на дуель з Олександрією

Дмитро Чигринський потрапив у основний склад Шахтаря. Таким чином, Дмитро зіграє у футболці "гірників" вперше з 2014 року.

Стартові склади

Шахтар:

Олександрія:

Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ