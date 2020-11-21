У Шахтаря сезон виходить дуже непростим. Досі підопічні Луїша Каштру не вийшли на першу позицію в УПЛ, від Борусії М у ЛЧ команда зазнала поразки з рахунком 0:6, а значення розгрому Динамо в Класичному принижується критичною кадровою ситуацією киян і раннім вилученням Сидорчука. Можна було б парирувати успіхами резерву "гірників" з Реалом та Інтером – мовляв, ми ж змогли впоратись з труднощами – однак дербі в принципі не було аж надто успішним в статистичному плані. У цьому поєдинку майже половина передач донеччан виявилась поперечною, показник пасів на просування був гірше посереднього, а голи прилетіли з нічого. Словом, життя Шахтаря після цієї перемоги аж ніяк не покращилось.

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До цих проблем додається розбалансованість фізичної форми на тлі матчів збірної, після яких "гірники" традиційно починають слабенько. Тут ще й відсутність матчу проти Швейцарії додає клопотів тренерському штабу. Втім, не варто переоцінювати значення цих факторів – вони є нормальними для чемпіона. Команда при цьому залишається лідером за очікуваними очками, має найкращу атаку УПЛ і базову оборону збірної, у неї все більш-менш нормально з кадрами, а досвід важких матчів у футболістів колосальний. Шахтар готовий перемагати Олександрію – просто зараз у "жовто-чорних" трохи більше шансів на сенсацію.

Щоправда, в поточному сезоні підопічні Володимира Шарана не такі небезпечні, ніж у попередніх. Олександрійці чергують як результати, так і якість свого футболу – причому змінювати погану гру на хорошу цей колектив може прямо по ходу матчу. Як наслідок, "жовто-чорні" досі йдуть в середині турнірної таблиці УПЛ. Відчувається, що це "домашній" колектив: у рідних стінах він здобув п'ять перемог, чотири рази забивши по чотири голи й відібравши очки у Десни – на виїзді ж були зафіксовані поразки не тільки Динамо, а й Олімпіку з Минаєм.

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Матчі проти Шахтаря підопічним Володимира Шарана завжди давались непогано – в останніх трьох поєдинках зафіксовані дві нічиї (0:0 та 2:2) та одна перемога донеччан (3:2). Для "гірників" олександрійці є дуже неприємним суперником – вони вміло закриваються, нав'язують купу єдиноборств і швидко контратакують. Всі ці якості залишаються з "жовто-чорними" і сьогодні, однак нині Олександрія вкрай стабільна. Від цієї команди зараз можна очікувати як провалу, так і сенсації.

Кадрова ситуація

Травмовані або хворі на COVID-19: Бухал, Мірошниченко, Гордієнко – Коваленко, Корнієнко, Коноплянка, Ісмаїлі

Дискваліфіковані або відсутні з інших причин: Бондаренко (Олександрія, умови оренди)

Орієнтовані склади на матч Шахтар – Олександрія

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Степаненко, Патрік – Тете, Антоніо, Соломон – Мораєс

Олександрія: Паньків – Дубра, Бабогло, Вантух – Пашаєв, Банада, Гречишкін, Третьяков – Лучкевич, Ковалець – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Олександрія точно дасть бій, але не факт, що одразу. В матчі проти Динамо, наприклад, підопічні Володимира Шарана провалили старт поєдинку, але поступово він ставав більш нервовим, а під кінець "жовто-чорні" могли й нічию вирвати. Щось схоже може бути і в матчі проти Шахтаря.

Так чи інакше, "гірники" повинні перемагати. Нинішня Олександрія слабша за торічну – сьогодні це середняк, а не претендент на Лігу чемпіонів. Легко не буде, але будь-який результат, окрім перемоги чемпіона, стане сенсацією.

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