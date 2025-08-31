Шахтар у рамках 4-го туру УПЛ 2025/26 зіграє з Олександрією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Все. Анонсів матчів УПЛ зі згадками про Судакова більше не буде. Ми так довго чекали на відхід Георгія у європейський клуб, що аж трішки перегоріли – трансфер у Бенфіку сприймається буденно. Залишається побажати нашій зірочці зачепитись за шанс і зацікавити найсильніші клуби Європи через рік-два.

Судаков офіційно став гравцем Бенфіки – відомі деталі довгоочікуваного трансферу

Дуже цікаво, як Арда Туран переживе цю подію на дистанції, однак прямо зараз проблем не має бути. Судаков не встиг стати стрижневим футболістом у новій системі "гірників". Команда таки прорвалася у єврокубки й може перевести подих, а у чемпіонаті скоро наступить пауза на збірні. Треба тільки зібратись і здолати суперника, який обвалив свої коефіцієнти на виліт.

За афішею поєдинок Шахтаря проти Олександрії виглядає топово. Срібний призер приїде на Арену Львів і спробує скористатись втомою донеччан після єврокубків – от тільки на дворі вже не зима 2025 року. "Аграрії" втратили левову частину героїв попереднього сезону, сильно оновили склад, довірились 33-річному тренеру й швидко вилетіли з міжнародних турнірів.

Труднощі по ходу сезону були очікуваними, але ж не такі! Підопічні Кирила Нестеренка програли в усіх трьох стартових турах – тричі їм забила Кудрівка, ще один гол відвантажила Оболонь, а потім і Металіст 1925 докинув чотири. Оборону Олександрії рвуть на ганчірки, що й не дивно за 5-матчевої дискваліфікації Кампуша. Фізична готовність колективу теж викликає величезні запитання.

Як наслідок, коефіцієнти на виліт "жовто-чорних" обвалились з 31.00 на початку сезону до 2,0 наприкінці серпні. Повірити у такий сценарій важко, адже клуб продовжує посилювати глибину складу. Що найбільш важливо, у футболі Олександрії не все так погано – в атаці колектив виглядає досить пристойно, створюючи чимало моментів. Бракує тільки реалізації.

На зборах і в поєдинках з Партизаном "аграрії" теж демонстрували хорошу організацію, а особливо вражав їхній високий пресинг. Ймовірно, результати срібного призера УПЛ нормалізуються на рівні 8-10 місця, але зараз треба просто відштовхнутись від дна. Команда вже впала у зону вильоту.

Очевидно, що зробити це в матчі проти Шахтаря практично нереально. От тільки так говорили і про Серветт, який взагалі-то перебуває в колосальній ігровій кризі. Даний факт не завадив швейцарцям проаналізувати "гірників" та зробити правильні висновки – донеччан ловили на переходах з атаки в оборону, а також на стандартах.

Ці проблеми пов'язані з кадровими особливостями "помаранчево-чорних" та з ігровою моделлю Арди Турана, тож вони нікуди не зникнуть. Олександрія має вдосталь хороших футболістів, здатних розривати на просторі – а значить можна створювати моменти. Також треба не забувати, що матч Шахтаря тривав 120 хвилин і проходив у Женеві, тому тренерському штабу доведеться проводити заміни. А їх не так і багато, враховуючи переповнений лазарет.

Вболівальники "гірників" мали б переживати через певні провисання в позиційному наступі, а також через слабку реалізацію. Причину низької кількості моментів ми пояснювали на ютуб-каналі "Футбол 24", однак нині завдання полегшується. Занадто вже вразлива оборона у Олександрії.

Словом, поєдинок обіцяє бути цікавою. Можливо, він стане останнім для Кевіна в Україні, адже ЗМІ активно пишуть про перемовини з Фулхемом. До речі, придбати квитки на матч Шахтар – Олександрія можна на офіційному сайті Шахтаря.

Кадрова ситуація

Травмовані: Невертон, Очеретько (обидва під питанням), Егіналду, Траоре – Шулянський, Беляєв

Дискваліфіковані: Кампуш (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Олександрія

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Марлон – Аліссон, Бондаренко, Педрінью, Кевін – Еліас

Олександрія: Шевченко – Скорко, Беїратче, Боль, Ндіка – Фернандо Енріке – Жота, Козак, Мишньов, Цара – Амарал

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря

Олександрія може завестись і дати бій. Налаштуватись на Шахтар завжди легко, та й ситуація вимагає показати характер. Зрештою, "аграрії" мали цілий тиждень на корегування тактичних задумів та на банальне покращення зіграності.

У команди є непоганий потенціал, але зараз вона занадто слабка. Неможливо без шансів поступатись Оболоні й пропускати тричі від Кудрівки, а потім прибити Шахтар. В кращому випадку "жовто-чорні" уникнуть розгрому, однак перемогу відсвяткують донеччани – благо, їхній основний форвард і суперзірковий вінгер повернулися в стрій.

