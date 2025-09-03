Шахтар оголосив заявку на матчі Ліги конференцій
Шахтар надав УЄФА список гравців, які візьмуть участь в іграх основного етапу Ліги конференцій сезону 2025/26.
Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив заявку на Ліги конференцій. До неї увійшли 30 футболістів.
Заявка Шахтаря на Лігу конференцій
Воротарі: Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовський.
Захисники: Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина.
Півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Педріньйо, Невертон*, Ізакі, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов*, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра.
Нападники: Егіналду*, Кауан Еліас, Лука Мейреллес.
*Гравці, заявлені за списком В.
Нагадаємо, 2 жовтня Шахтар стартує у євротурнірі виїзним поєдинком з Абердіном. А перший домашній матч команда Арди Турана зіграє 23 жовтня з Легією.
Також суперниками Шахтаря стануть Брейдаблік, Шемрок, Хамрун Спартанс та Рієка. Основний раунд Ліги конференцій проводитиметься 2 жовтня – 18 грудня.
