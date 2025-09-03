Шахтар надав УЄФА список гравців, які візьмуть участь в іграх основного етапу Ліги конференцій сезону 2025/26.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив заявку на Ліги конференцій. До неї увійшли 30 футболістів.

Шахтар трохи нижче Фіорентини, Динамо далеко від топ-8 – шанси українських грандів у Лізі конференцій

Заявка Шахтаря на Лігу конференцій

Воротарі: Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовський.

Захисники: Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина.

Півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Педріньйо, Невертон*, Ізакі, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов*, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра.

Нападники: Егіналду*, Кауан Еліас, Лука Мейреллес.

*Гравці, заявлені за списком В.

Нагадаємо, 2 жовтня Шахтар стартує у євротурнірі виїзним поєдинком з Абердіном. А перший домашній матч команда Арди Турана зіграє 23 жовтня з Легією.

Також суперниками Шахтаря стануть Брейдаблік, Шемрок, Хамрун Спартанс та Рієка. Основний раунд Ліги конференцій проводитиметься 2 жовтня – 18 грудня.

Жеребкування загального етапу Ліги конференцій: Динамо мститиме за Полісся, Шахтар проти Легії та інші результати