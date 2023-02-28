Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч обрав гравців, які зможуть зіграти в перенесеному поєдинку 9-го туру УПЛ проти Миная.

До списку Йовічевіча на гру з Минаєм потрапили 23 гравці, повідомляє офіційний Telegram-канал клубу. Матч пропустить Дмитро Криськів, який через пошкодження не грав у другому поєдинку з Ренном, а також Олег Очеретько та Мар'ян Швед.

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Голкіпери: Олексій Шевченко, Різник, Трубін.

Захисники: Бондар, Гочолейшвілі, Михайліченко, Матвієнко, Лукас Тейлор, Конопля, Козік, Ракицький.

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Зубков, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Назарина, Петряк.

Нападники: Траоре, Сікан, Келсі.

До слова, поєдинок Минай – Шахтар відбудеться вже сьогодні, 28 лютого. Початок гри о 15:00.

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