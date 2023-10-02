Шахтар оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів проти Антверпена – повернення лідера
20:27 - Читать на русском
Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен визначився зі списком гравців для матчу 2 туру Ліги чемпіонів проти Антверпена.
До заявки "гірників" увійшли 28 футболістів, серед яких 4 воротарі.
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Микола Матвієнко залікував травму і готовий допомогти Шахтарю. Серед відсутніх – Бондар, Петряк, Траоре, Педрінью та Удод. Поєдинок Антверпен – Шахтар відбудеться 4 жовтня, початок о 19:45 за київським часом.
Нагадаємо, обидві команди програли матчі 1 туру. Шахтар поступився Порту (1:3), а Антверпен не мав шансів проти Барселони (0:5).
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