Шахтар оприлюднив склад для виступів на груповому етапі ЛЧ.

Заявка "гірників" складається з 27 футболістів, включно зі списком В (позначені зірочкою).

Траоре приєднався до Шахтаря у Львові – форвард може зіграти в УПЛ після майже річної перерви

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 12. Тимур Пузанков*, 30. Андрій Пятов, 81. Анатолій Трубін*



Захисники: 4. Сергій Кривцов, 5. Валерій Бондар, 15. Богдан Михайліченко, 22. Микола Матвієнко, 23. Лукас Тейлор, 26. Юхим Конопля, 28. Мар'ян Фарина*, 32. Едуард Козік*



Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Тотовицький, 8. Георгій Судаков*, 9. Мар'ян Швед, 10. Михайло Мудрик*, 11. Олександр Зубков, 16. Дмитро Криськів, 17. Невен Джурасек, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько*, 34. Іван Петряк



Нападники: 2. Лассіна Траоре, 14. Данило Сікан*, 19. Андрій Кулаков, 20. Дмитро Топалов

Нагадаємо, Шахтар потрапив у одну групу з Реалом, РБ Лейпциг і Селтіком. Перший тур – 6 вересня виїзд до німецького клубу.

Шахтар у меншості здобув перемогу над Рухом і став лідером УПЛ – Мудрик отримав пряму червону, Швед дебютував