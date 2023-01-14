Шахтар оголосив спаринг-партнерів на зборах у Туреччині – серед суперників два чемпіони і Динамо
"Помаранчево-чорні" зверстали календар контрольних матчів.
Шахтар продовжує підготовку до другої частини сезону у Туреччині. На зборах в Антальї донеччани проведуть 6 товариських поєдинків, повідомляє офіційний сайт "гірників".
Сабо – про трансфер Мудрика в Арсенал: "Аби не сталось так, що його купили, а він сидить на лаві запасних"
Першим суперником команди Ігора Йовічевіча 20 січня стане Аустрія, яка минулий сезон завершила на третій сходинці чемпіонату Австрії. Серед майбутніх спаринг-партнерів Шахтаря два чемпіони – Лудогорець став першим у Болгарії, а Марібор – у Словенії.
Повний розклад контрольних матчів Шахтаря на зборах виглядає наступним чином:
20 січня, 16:30 – Шахтар – Аустрія (Австрія)
27 січня, 16:30 – Шахтар – Копер (Словенія)
31 січня, 16:30 – Шахтар – Лудогорець (Болгарія)
1 лютого, 16:30 – Шахтар – Марібор (Словенія)
8 лютого, 10:00 – Шахтар – Сараєво (Боснія і Герцеговина)
8 лютого, 16:30 – Шахтар – Динамо (Грузія)
У розкладі вказано час за Києвом. Усі матчі буде показано в прямому ефірі на YouTube-каналі Шахтаря.
Нагадаємо, збір донеччан у Туреччині триватиме до 9 лютого.