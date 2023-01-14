Шахтар продовжує підготовку до другої частини сезону у Туреччині. На зборах в Антальї донеччани проведуть 6 товариських поєдинків, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Першим суперником команди Ігора Йовічевіча 20 січня стане Аустрія, яка минулий сезон завершила на третій сходинці чемпіонату Австрії. Серед майбутніх спаринг-партнерів Шахтаря два чемпіони – Лудогорець став першим у Болгарії, а Марібор – у Словенії.

Повний розклад контрольних матчів Шахтаря на зборах виглядає наступним чином:

20 січня, 16:30 – Шахтар – Аустрія (Австрія)

27 січня, 16:30 – Шахтар – Копер (Словенія)

31 січня, 16:30 – Шахтар – Лудогорець (Болгарія)

1 лютого, 16:30 – Шахтар – Марібор (Словенія)

8 лютого, 10:00 – Шахтар – Сараєво (Боснія і Герцеговина)

8 лютого, 16:30 – Шахтар – Динамо (Грузія)

У розкладі вказано час за Києвом. Усі матчі буде показано в прямому ефірі на YouTube-каналі Шахтаря.

Нагадаємо, збір донеччан у Туреччині триватиме до 9 лютого.

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