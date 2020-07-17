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Шахтар оголосив про запуск унікального мобільного додатку

12:57 - Читать на русском
Шахтар оголосив про запуск унікального мобільного додатку
Шахтар /ФК Шахтар

"Помаранчево-чорні" пропонують всім охочим зазирнути за лаштунки й дізнатися, чим живе Шахтар.

Донецький Шахтар на своєму сайті презентував новий сервіс – Shakhtar Club.

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Унікальний мобільний додаток дозволить всім охочим отримати унікальний контент: ексклюзивні інтерв’ю з футболістами і тренерами Шахтаря, відео навколофутбольного життя, прямі ефіри, вебінари, нові проекти та безліч інших сюрпризів.

Від моменту запуску сервіс Shakhtar Club перебуває на бета-тестуванні і його використання у цей період – безкоштовне. Для участі в бета-тестуванні необхідно мати обліковий запис на офіційному сайті shakhtar.com або в додатку FC Shakhtar та активувати Shakhtar Club BETA. Під час активації сервісу для перевірки валідності банківської картки буде заблоковано суму у розмірі 1 гривні. Додаток працює на будь-якому пристрої.

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