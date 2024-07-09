Шахтар оголосив про трансфер захисника з Бундесліги
Хорватський оборонець Бартол Франьїч продовжить кар'єру в чемпіонаті України у складі Шахтаря.
Центральний хавбек, контракт якого належить Вольфсбургу, став гравцем Шахтаря. Орендна угода розрахована на один сезон та передбачає опцію викупу, повідомляє прес-служба "гірників".
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Бартол Франьїч – вихованець загребського Динамо. Після успішних виступів на батьківщині перебрався до Німеччини, підписавши контракт з Вольфсбургом. Закріпитися у складі "вовків" не зміг і минулий сезон провів у Дармштадті (також в оренді).
До слова, в Бундеслізі Франьїча переважно використовували в опорній зоні, але він також може зіграти в центрі та зліва в обороні. Шахтар розглядає хорвата саме як лівоногого центрбека.
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