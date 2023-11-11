У тренерському штабі Маріно Пушіча в Шахтарі з'явився фахівець з Європи.

Бельгієць Рул Тамбер став новим тренером з фізичної підготовки Шахтаря, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Раніше фахівець працював у Генку (2022) та Льовені (2022-2023) на аналогічних посадах. За своєї ігрової кар'єри Тамбер грав за клуб Хейст (2014-2020), що виступав у Другому дивізіоні чемпіонату Бельгії та Національній любительській лізі.

Додамо, що Шахтар наразі посідає 4 місце у чемпіонаті України, маючи 24 очки та аж 3 гри в запасі (в порівнянні з першим Поліссям).

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