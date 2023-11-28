Шахтар оголосив про поповнення у тренерському штабі – у Пушіча новий асистент
Нідерландець Єрун Схепенс при'єднався до "гірників". Фахівець буде асистентом Маріно Пушіча в Шахтарі.
Донецький Шахтар призначив нового тренера – нідерландський спеціаліст Єрун Схепенс буде асистентом Маріно Пушіча. Про це пише клубна прес-служба "гірників".
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Тренерську кар’єру Схепенс розпочав у 2015 році в Академії нідерландського ВВВ-Венло, де очолював команди вікових груп від U17 до U21.
У сезоні-2021/22 був помічником у тренерському штабі першої команди "ВВВ-Венло". Від липня 2022 року до теперішнього часу працював асистентом головного тренера команди Фортуна.
До Шахтаря Схепенс приєднався у Гамбурзі перед матчем Ліги чемпіонів з Антверпеном (який відбудеться у вівторок, 28 листопада).
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