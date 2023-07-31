Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про підписання вінгера Егіналдо.

Шахтар оголосив про трансфер півфіналіста Євро-2023

Контракт з 18-річним вінгером укладений на 5 років. За інформацією Transfermarkt, Шахтар заплатив за Егіналдо 3,5 млн євро. Додамо, що "гірники" цього літа вже підписали Става Лемкіна, Невертона та Педрінью.

Зауважимо, що бразилець провів у дорослому футболі лише 29 матчів, відзначився 3 голами. Попереднім його клубом був Васко да Гама.

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