Шахтар оголосив про підписання четвертого новачка
15:14 - Читать на русском
Вінгер Егіналдо офіційно став гравцем Шахтаря.
Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про підписання вінгера Егіналдо.
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Контракт з 18-річним вінгером укладений на 5 років. За інформацією Transfermarkt, Шахтар заплатив за Егіналдо 3,5 млн євро. Додамо, що "гірники" цього літа вже підписали Става Лемкіна, Невертона та Педрінью.
Зауважимо, що бразилець провів у дорослому футболі лише 29 матчів, відзначився 3 голами. Попереднім його клубом був Васко да Гама.
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