"Гірники" продовжують підготовку до нового сезону та знайшли ще двох спаринг-партнерів.

Шахтар проведе контрольний поєдинок з хорватським Хайдуком 6 липня, початок о 19:30, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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Цей спаринг стане другим для підопічних Маріно Пушіча. Цікаво, що Хайдук є рідним клубом легенди Шахтаря Даріо Срни. А 20 липня донеччани зіграють з англійським Іпсвічем, який за підсумками минулого сезону піднявся до АПЛ. Про місце й час початку гри буде відомо пізніше.

Нагадаємо, що Шахтар вже встиг провести один контрольний матч на зборах, розгромивши боснійське Сараєво (4:1).

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