Ігор Йовічевіч і його тренерський штаб впродовж найближчих тижнів готуватимуть підопічних у Словенії.

Вихідні для гравців Шахтаря добігають кінця. Вже у середу, 3 серпня, донецька команда розпочне другий етап підготовки до сезону 2022/23. Після першого збору в Нідерландах "гірники" вирішили змінити дислокацію – команда базуватиметься у Словенії, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Поки що запланований тільки один товариський матч. У неділю, 7 серпня, підопічні Йовічевіча в Італії зіграють проти Роми на Стадіо Олімпіко. Це буде благодійний поєдинок у рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

Таким чином, Шахтар, по суті, повторить шлях збірної України. Саме у Словенії команда Олександра Петракова в травні готувалася до матчів плей-офф кваліфікації ЧС-2022. Звідти "синьо-жовті" теж їздили в Італію на товариський матч проти місцевого Емполі.

До слова, під час першого збору в Нідерландах Шахтар зіграв три матчі, не вигравши жодного (3:3 з Фортуною, 1:3 з Аяксом, 2:2 з Утрехтом). На 23 серпня планується старт чемпіонату України, а 25 числа "гірники" дізнаються суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

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