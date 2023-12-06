Голосування за найкращого гравця листопада у Шахтарі перетворюється на формальність.

Георгій Судаков забирає нагороду третій місяць поспіль після своїх успіхів у вересні та жовтні, інформує офіційний сайт "гірників".

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У листопаді півзахисник провів 5 матчів, але результативними діями не відзначався. Судаков отримав 45,8% голосів опитаних фанатів Шахтаря. Трійку лідерів замкнули воротар Дмитро Різник і нападник Данило Сікан.

Нагадаємо, що Судакова активно сватають у європейські гранди, зокрема, Ювентус. Контракт з Шахтарем розрахований до літа 2028 року, ціна за Transfermarkt складає 15 млн євро.

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