Вболівальники "помаранчево-чорних" дізнались, коли особливо сильно переживатимуть за свою команду у єврокубку.

Жербкування Ліги Європи визначило суперником Шахтаря французький Ренн. "Гірники" були несіяними під час жеребкування, тому розпочнуть дуель домашнім поєдинком.

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За повідомлення прес-служби донеччан, перша гра з "червоно-чорними" відбудеться 16 лютого 2023 року у Варшаві на стадіоні Війська Польського (якщо до того часу Україна не переможе у війні) і розпочнеться о 19:45 за київським часом. Матч-відповідь пройде за тиждень, 23 лютого, на Роазон Парк і стартує о 22:00.

Нагадаємо, Шахтар потрапив в 1/16 Ліги Європи з Ліги чемпіонів, посівши у квартеті F третю сходину (пропустивши вперед Реал і РБ Лейпциг і випередивши Селтік). Ренн у групі В Ліги Європи поступився першим місцем Фенербахче, але став кращим за кіпрський АЕК та Динамо.

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