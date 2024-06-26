22-річний центральний захисник туніського Сфаксьєна Алаа Грам став гравцем Шахтаря, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шахтар підписав голкіпера олімпійської збірної України

Контракт "гірників" з гравцем розрахована до 30 червня 2029 року. За неофіційними даними сума трансферу Грама до Шахтаря становить приблизно 2 мільйони євро.

До слова, Алаа Грам є вихованцем Сфаксьєна, за який він зіграв 98 поєдинків, забив 5 голів та віддав 1 асист. Також 22-річний футболіст встиг зіграти 3 поєдинки за збірну Тунісу.

Ротань поскаржився на небажання клубів допомагати олімпійській збірній: "На наших очах вбивають мрію цілого покоління"