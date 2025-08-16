Донецький Шахтар офіційно підписав контракт з Лукасом Феррейрою.

Шахтар узгодив перехід чергового бразильця – Романо розкрив фінансові подробиці трансферу

19-річний вінгер уклав угоду з "гірниками" до 30 червня 2030 року. До цього Лукас грав за Сан-Паулу. Загалом на професіональному рівні він провів 23 гри, відзначився одним голом та одним асистом.

Раніше повідомлялось, що Шахтар заплатить за бразильця фіксовану ціну у розмірі 10 мільйонів євро, також передбачені бонуси розміром у два млн євро. Окрім цього в угоді є пункт про перепродаж гравця, за умовами якого Сан-Паулу може отримати 10% від суми.

