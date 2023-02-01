Вінгер Джеффіньйо, який виступав за Ботафого, змінив клубну прописку. Відтепер гратиме у Франції.

23-річний вінгер став гравцем Ліона, інформує прес-служба французів. Сторони поставили свої підписи під контрактом на 4,5 роки.

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Ботафого заробить на трансфері 10 мільйонів євро, ще 2,5 млн передбачені у вигляді бонусів. Вони активуються залежно від показників клубу та виступів самого Джеффіньйо, який покликаний замінити Тете. Останній перебрався у Лестер.

Раніше підписати вінгера нібито хотів Шахтар, гравець мав стати заміною Михайлу Мудрику, але сторони не просунулись у перемовинах. У минулому сезоні Джеффіньйо награв 26 матчів за команду, яку тренує Луїш Каштру, забив 2 м'ячі та віддав 3 асисти.

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