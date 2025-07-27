Центральний захисник Шахтаря Лука Лацабідзе став гравцем тбіліського Динамо, повідомляє клубна прес-служба. 21-річний оборонець виступатиме за 19-разового чемпіона на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону.

Голкіпер Руха офіційно став гравцем польського клубу

Нагадаємо, Лацабідзе – вихованець Академії Динамо Тбілісі. За молодіжний склад провів 22 матчі в Лізі Еровнулі 2. Дебют у головній команді відбувся 5 червня 2023 року. З 2020-го регулярно викликається до юнацьких збірних Грузії. В Лютому 2024-го за 700 тисяч євро перейшов у Шахтар. Минулий сезон на правах оренди провів у Чорноморці (1 асист у 18-ти матчах). Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

До слова, Динамо Тбілісі після 18-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Грузії на четвертій сходинці, маючи у своєму доробку 29 очок. Від лідера – Іберії 1999 – команда Лацабідзе відстає на 15 пунктів.