Захисник "гірників" Георгій Гочолейшвілі відправився в оренду у Гамбург.

Після сезону в Копенгагені правий оборонець Георгій Гочолейшвілі не підійшов Арді Турану і відправився у нову оренду. Про це повідомила прес-служба Шахтаря.

24-річний представник Грузії проведе сезон 2025/26 в Гамбурзі, який нарешті повернувся в еліту німецького футболу. Орендна угода розрахована на рік.

Нагадаємо, що Гамбург – один із найтитулованіших клубів Німеччини. В колекції трофеїв "динозаврів" 6 титулів Бундесліги, 3 кубки Німеччини та перемога в Кубку європейських чемпіонів (ЛЧ) у сезоні 1982/83.

