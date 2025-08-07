Шахтар офіційно відпустив легіонера в клуб, який вигравав ЛЧ
Захисник "гірників" Георгій Гочолейшвілі відправився в оренду у Гамбург.
Після сезону в Копенгагені правий оборонець Георгій Гочолейшвілі не підійшов Арді Турану і відправився у нову оренду. Про це повідомила прес-служба Шахтаря.
Шахтар втратив ще одну зірку перед матчем з Панатінаїкосом в Лізі Європи
24-річний представник Грузії проведе сезон 2025/26 в Гамбурзі, який нарешті повернувся в еліту німецького футболу. Орендна угода розрахована на рік.
Нагадаємо, що Гамбург – один із найтитулованіших клубів Німеччини. В колекції трофеїв "динозаврів" 6 титулів Бундесліги, 3 кубки Німеччини та перемога в Кубку європейських чемпіонів (ЛЧ) у сезоні 1982/83.
