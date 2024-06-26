Мітьюлланд підтвердив трансфер Деніла Кастільйо з Шахтаря, повідомляє офіційний сайт данського клубу.

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Контракт із еквадорцем розрахований на 5 років, а Transfermarkt повідомляє, що Шахтар заробить 4 млн євро. Цікаво, що "гірники" придбали Кастільйо за 800 тисяч євро з ЛДУ Кіто в липні минулого року.

Загалом, Деніл навіть встиг зіграти за Шахтар в 6 матчах, але загалом награв 41 хвилину. Взимку 20-річного опорника віддали в оренду Партизану. Там Кастільйо заграв – 15 матчів, 2 голи та один асист. Мітьюлланд же виграв минулий розіграш чемпіонату Данії, і також зіграє у кваліфікації ЛЧ. Зазначимо, що Артем Довбик свого часу виступав за Мітьюлланд.

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