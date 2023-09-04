Нападник Андрій Борячук знову приєднався до Металіста 1925.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті повідомив про підписання Андрія Борячука з Шахтаря.

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Контракт з нападником укладений на 3 роки. Борячук перебрався до Металіста 1925 на правах вільного агента. За харків'ян Андрій виступатиме під 9 номером.

Нагадаємо, що Борячук є вихованцем Шахтаря, також встиг пограти за Маріуполь, турецький Різеспор, угорський Мезекевешд, Рух та той таки Металіст 1925. У складі харків'ян нападник провів 8 матчів у минулому сезоні, відзначившись 3 голами.

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