Шахтар офіційно пролонгував контракти з Патріком і Майконом
Донецький Шахтар після продовження співпраці з Жуніором Мораєсом ухвалив аналогічні рішення щодо Алана Патріка й Майкона.
Бразильці поставили свої підписи під новими контрактами, повідомляє прес-служба клубу. Обидві угоди розраховані до 31-го грудня 2025 року.
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Патрік приєднався до Шахтаря у 2011-му. Загалом у його активі 178 матчів, 26 голів і 13 титулів. Має Алан і досвід оренд – окремий період грав за бразильскі клуби (Інтернасьйонал, Фламенго і Палмейрас).
А от Майкон виступає за "гірників" не так давно – з 2018 року. У футболці "помаранчево-чорних" бразилець відіграв 97 поєдинків у всіх турнірах і забив 8 м'ячів. Він є дворазовим чемпіоном України, володарем Кубка та Суперкубка України.
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