Український форвард Данило Сікан продовжив контракт з Шахтарем, повідомляє офіційний сайт донеччан.

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Нова угода 22-річного футболіста з "помаранчево-чорними" розрахована до 30 червня 2028 року.

Нагадаємо, Сікан – вихованець Карпат. До Шахтаря приєднався у січні 2019 року. Відправлявся в оренду у Маріуполь та німецьку Ганзу. Загалом провів за "гірників" 60 матчів, в яких забив 12 голів.

Разом з Шахтарем він двічі ставав чемпіоном України (2020, 2023), вигравав Суперкубок України (2021). У поточному сезоні Данило у 5 поєдинках забив 1 гол і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.

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