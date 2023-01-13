Гочолейшвілі офіційно підписав контракт на 5 років з Шахтарем наприкінці листопада та виступатиме за "гірників" під 13 номером, повідомляє офіційний сайт донецького клубу. Раніше під ним виступав легенда Шахтаря В'ячеслав Шевчук.

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"Він добре підходить під наш футбол, під нашу систему гри, любить атакувати – це те, що нам треба. Сподобалось, як Георгій проявив себе на цих перших тренуваннях, і ми чекаємо, що він зростатиме щодня, що забезпечить користь Шахтарю", – поділився Срна думками про новачка команди.

В активі Гочолейшвілі 7 матчів за молодіжну збірну Грузії U21. Дебютував у складі національної збірної Грузії 17 листопада 2022 року.

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