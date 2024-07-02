Через війну в Україні наші команди не можуть грати матчі єврокубків на Батьківщині. Шахтар знову прийматиме суперників у Німеччині.

"Наш новий єврокубковий дім! Шахтар гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 у Гельзенкірхені на Фельтінс-Арені", – йдеться у повідомленні прес-служби донецького клубу.

Шахтар оголосив про два спаринги – в суперниках рідний клуб Срни та новачок АПЛ

Слід зауважити, що це вже третій переїзд Шахтаря. Відразу після повномасштабного вторгнення росіян він номінально домашні матчі ЛЧ проводив у Варшаві, а минулого сезону базувався у Гамбурзі.

До слова, нинішній вибір дуже символічний. Паралелі між Донецьком та Гельзенкірхеном на поверхні – це два міста із вугільних регіонів своїх країн. Шахтар дуже влучно обіграв цю тему в презентаційному відеоролику.