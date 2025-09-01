Кевін став гравцем Фулхема, повідомляє прес-служба Шахтаря. Контракт гравця з клубом буде чинним 5 років.

Шахтар пропонував значну суму за лідера Полісся – перемовини тривають

Раніше повідомлялося, що лондонці заплатять Шахтарю за бразильського вінгера 40 мільйонів євро. Це стало найдорожчим придбанням в історії Фулхема.

Кевін приєднався до Шахтаря у січні 2024 року. За півтора сезону він провів 57 матчів, забив 17 голів та віддав 10 результативних передач. Разом із "гірниками" він став чемпіоном України 2024 року та двічі вигравав Кубок України (2024, 2025). Уболівальники визнали його найкращим гравцем команди сезону-2024/25.

Шахтар легко розбив Олександрію після виснажливого протистояння у Лізі конференцій – Педрінью елегантно забив