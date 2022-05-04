З наступного єврокубкового сезону Україна не мала б прямої путівки в груповий етап Ліги чемпіонів, оскільки опустилася на 12-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Однак обставини склалися інакше.

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Ми, звісно, воліли б, щоб переможець УПЛ краще пробивався в групу ЛЧ через сито кваліфікації, ніж платити таку ціну за цей "подарунок". Річ у тім, що УЄФА продовжив дискваліфікацію команд з Росії на увесь наступний сезон. Відтак, зазнала змін схема кваліфікації у єврокубки.

Після вильоту Вільяреала в Лізі чемпіонів залишилися виключно команди, які вже гарантували собі груповий етап на наступний сезон через свої національні чемпіонати. Тому путівка, яка звільнилася після дискваліфікації Росії, дісталася Україні. Це означає, що Шахтар офіційно отримав право зіграти в групі Ліги чемпіонів сезону 2022/23.

Поки важко спрогнозувати, чи зможуть "гірники" скористатися можливістю. Усім очевидно, що ситуація з нашим футболом безпосередньо залежить від того, як швидко українські воїни очистять Батьківщину від загарбників.

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