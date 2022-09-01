"Гірники" офіційно підтвердили перехід Мар'яна Шведа з Мехелена. Контракт розрахований на 5 років.

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Швед є вихованцем Карпат, після яких мав невдалий досвід у молодіжній команді Севільї. Нападник повертався до Львова, пережив ще один спад у Селтіку, а останні 2 роки виступав за Мехелен. Загалом провів за бельгійців 62 матчів, в яких забив 8 голів і віддав 6 асистів. Заради переходу в Шахтар 25-річний форвард влаштував бунт і таки дотиснув керівництво Мехелена. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.

Цього літа Шахтар активно повертає українців з Європи. Раніше "гірники" встигли підписати Зубкова, Петряка і Михайліченка, який також виступав у Бельгії (Андерлехт).

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