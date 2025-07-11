Шахтар офіційно оголосив про перехід екс-футболіста Барселони – він грав разом з Тураном
Шахтар посилив свій склад досвідченим бразильцем Марлоном.
Шахтар у своїх соцмережах офіційно оголосив про перехід Марлона на правах вільного агента.
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Марлон – вихованець бразильського Флуміненсе. В липні 2016-го захисник перебрався у Барселону, звідки відправлявся в оренду в Ніццу. У Сассуоло працював разом з Роберто Де Дзербі, з яким перейшов до Шахтаря. За донеччан Марлон відіграв у 22 матчах.
Після початку повномасштабного вторгнення бразилець скористався правилом ФІФА для легіонерів і поїхав з України (виступав за Монцу та Флуміненсе). Рік тому він розірвав контракт з "гірниками", а пізніше приєднався до Лос-Анджелеса.
Марлон відіграв за клуб з МЛС 26 матчів, враховуючи три гри на Клубному ЧС-2025. В активі бразильця один гол за американську команду.
Варто зауважити, що захисник виступав разом з Ардою Тураном в Барселоні, а тепер гратиме під його керівництвом.