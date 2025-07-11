Шахтар у своїх соцмережах офіційно оголосив про перехід Марлона на правах вільного агента.

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Марлон – вихованець бразильського Флуміненсе. В липні 2016-го захисник перебрався у Барселону, звідки відправлявся в оренду в Ніццу. У Сассуоло працював разом з Роберто Де Дзербі, з яким перейшов до Шахтаря. За донеччан Марлон відіграв у 22 матчах.

Після початку повномасштабного вторгнення бразилець скористався правилом ФІФА для легіонерів і поїхав з України (виступав за Монцу та Флуміненсе). Рік тому він розірвав контракт з "гірниками", а пізніше приєднався до Лос-Анджелеса.

Марлон відіграв за клуб з МЛС 26 матчів, враховуючи три гри на Клубному ЧС-2025. В активі бразильця один гол за американську команду.

Варто зауважити, що захисник виступав разом з Ардою Тураном в Барселоні, а тепер гратиме під його керівництвом.