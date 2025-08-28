У своїх соцмережах Шахтар оголосив про переходи хавбека Ізекі Сілви та форварда Луки Мейрелліша. Контракти обох гравців розраховані до 30 червня 2030 року.

Раніше повідомлялося, що "гірники" заплатять за Сілву десять мільйонів євро, а ще два передбачені як бонуси. Ізекі Сілва – вихованець Флуміненсе, за яку виступав з 10 років. У травні 2023-го підписав перший професійний контракт з клубом, 2024 року в складі юнацької команди став чемпіоном Бразилії (U-17) та переможцем Кубка Бразилії (U-17). Того ж сезону дебютував за основу Флуміненсе, зігравши загалом у 12 матчах.

Трансфер Мейрелліша обійшовся "гірникам" у 12 мільйонів євро. Лука – вихованець Сантоса, у якому провів усю свою кар'єру. Нещодавно форвард отримав виклик до молодіжної збірної Бразилії U-20, що готується до чемпіонату світу. Минулого сезону Лука відіграв 343 хвилини за основну команду, оформив одну гольову передачу, а на рівні U-20 відзначився 13 голами у 13 матчах.

