Шахтар гратиме свої єврокубкові матчі цього сезону на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові, повідомляє прес-служба "гірників". Арена є домашньою для місцевої Вісли.

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"Ми раді повернутися до Польщі, де маємо позитивний досвід проведення єврокубкових матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА. Вибір Кракова був невипадковим – для нас це зручна локація з погляду логістики, а головне, що це місто, де люблять футбол, тому ми сподіваємося на щиру гостинність місцевих уболівальників.

Також розуміємо, що в Польщі проживає дуже багато українців, зокрема біженців, тому ми розраховуємо на їхню потужну підтримку й енергію. Дякуємо керівництву ФК Вісла та місту Краків за те, що пішли нам назустріч, і впевнені, що наша співпраця стане позитивним досвідом для всіх сторін. З нетерпінням чекаємо матчів єврокубкового сезону в Кракові!" – поділився генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін у коментарі.

Нагадаємо, що вже сьогодні "гірники" зіграють матч-відповідь 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти фінського Ільвеса. Перший матч завершився нищівною перемогою Шахтаря (6:0).

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