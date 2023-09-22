Шахтар U-19 переміг Рух у поєдинку 8-го туру юнацького чемпіонату України. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-19 2023/24, 8-й тур

Рух – Шахтар – 0:2

Голи: Демченко, 10, Ющенко, 23

Рух та Шахтар зійшлись у битві лідерів юнацького чемпіонату України. "Гірники" повели в рахунку на 10 хвилині: воротар відбив удар перед собою, а Демченко першим встиг на добивання. Рух відповів моментом Боцьківа, але голкіпер Шахтаря впорався з ударом.

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На 23-ій хвилині Шахтар подвоїв перевагу. Класна атака правим флангом завершилась точним ударом Ющенка у дальній кут. Рух був активним у другому таймі, проте забити так і не вдалось, тож Шахтар вийшов переможцем з цього поєдинку.

Таким чином, Шахтар очолив турнірну таблицю чемпіонату України U-19, набравши 21 пункт, а Рух з 19 очками залишився другим.

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